Как иначе называют натуральные числа?
Математика
Как иначе называют натуральные числа?
Ответ(ы):
Гость:
Натуральные числа это числа от 1 до 9. 10 и 0 не считаются.
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