1 еду покупают каждый день — в present simple 2 фильм закончился до того как пришла мама ??? в past perfect 3 платье сошьют на следующей неделе — в future simple 4 мама готовила когда я пришёл — в past progressive 5 школ...
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1 еду покупают каждый день — в present simple 2 фильм закончился до того как пришла мама ??? в past perfect 3 платье сошьют на следующей неделе — в future simple 4 мама готовила когда я пришёл — в past progressive 5 школа была открыта в 1986 году — в past simple 6 платье порвалось — в present perfect 7 смотри! кошек кормят — в present progressive надо перевести предложение каждое в своём времени
Ответ(ы):
Гость:
1.The food is bought every day. 2.The film had been finished before mother came. 3.The dress will be sewn next week. 4.My mother was cooking when I came. 5.The school was opened in 1986. 6.The dress has been torn. 7.Look!The cats are being fed.
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