1 еду покупают каждый день — в present simple 2 фильм закончился до того как пришла мама ??? в past perfect 3 платье сошьют на следующей неделе — в future simple 4 мама готовила когда я пришёл — в past progressive 5 школ...

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1 еду покупают каждый день — в present simple 2 фильм закончился до того как пришла мама ??? в past perfect 3 платье сошьют на следующей неделе — в future simple 4 мама готовила когда я пришёл — в past progressive 5 школа была открыта в 1986 году — в past simple 6 платье порвалось — в present perfect 7 смотри! кошек кормят — в present progressive надо перевести предложение каждое в своём времени

Автор: Гость