Найди 3 последовательных натуральных числа , если известно что квадрат меньшего и?? них ,на 17 меньше произведения двух других чисел .

Математика

Найди 3 последовательных натуральных числа , если известно что квадрат меньшего и?? них ,на 17 меньше произведения двух других чисел .

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