Найди 3 последовательных натуральных числа , если известно что квадрат меньшего и?? них ,на 17 меньше произведения двух других чисел .
Математика
Найди 3 последовательных натуральных числа , если известно что квадрат меньшего и?? них ,на 17 меньше произведения двух других чисел .
Ответ(ы):
Гость:
5;6;7 5^2=25 6*7=42 42-25=17
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