Как изменяется роль отдельных видов топлива
География
Как изменяется роль отдельных видов топлива
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каменный уголь - известен еще в древнем мире. . Использовался во время начала и конца промышленного переворота... время паровозов и пароходов. Нефть известна человечеству с древнейших времён. Использовали сначала в нечистом виде, ради экспериментов, только во второй половине 19 века, пришли к заключению о пригодности нефти в роли горючего. Перегонка нефти: создание бензина, как основного горючего... Газ - появился позже нефти в "человеческих руках". Более экологический вид топлива. На сегодня существует много видов нового топлива , полученные путём синтеза газа и нефти.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Запишите в виде равенства:В первый сосуд налили m л жидкости,во второй-на 7л меньше чем в первый,а в третий сосуд-на 10 л больше,чем во второй.В тр...
География
Укажите верное утверждение: а)Восточно- Европейская равнина имеет плоскую поверх??ость,б)Алтайские горы расположены на материке Евразии,в)вулкан Кл...