Как изменяется роль отдельных видов топлива

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Каменный уголь - известен еще в древнем мире. . Использовался во время начала и конца промышленного переворота... время паровозов и пароходов. Нефть известна человечеству с древнейших времён. Использовали сначала в нечистом виде, ради экспериментов, только во второй половине 19 века, пришли к заключению о пригодности нефти в роли горючего. Перегонка нефти: создание бензина, как основного горючего... Газ - появился позже нефти в "человеческих руках". Более экологический вид топлива. На сегодня существует много видов нового топлива , полученные путём синтеза газа и нефти.