7 задание, подскажите пожалуйста
Математика
7 задание, подскажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4м 13см=413 см 2м 9см=209см 3м 2дм 4см=324см 696см=6м 9дм 6см 108см=1м 0дм 8см 680см=6м 8дм 0см
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