Назовите пожалуйста особенности строения следуйщих тел: Трипаносомы Лейшмании Лямблии

Биология
Назовите пожалуйста особенности строения следуйщих тел: Трипаносомы Лейшмании Лямблии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    Лейшмании в своем развитии проходят две стадии. Безжгутиковая форма имеет овальное тело длиной 2—6 мкм. Ядро округлое, занимает до 1/3 клетки.       Тело трипаносом продолговатое, узкое, имеет жгутики и ундулирующую мембрану. Длина тела 17—28 мкм.       Лямблия существует в виде вегетативной формы активная, подвижная, грушевидная, передний конец тела закруглен, задний заострен. Длина 9—18 мкм. В передней части тела находится присасывательный диск в виде углубления. Имеет 2 ядра, 4 пары жгутиков. Жгутики, проходя частично в цитоплазме, образуют два хорошо видимых при окраске продольных пучка.
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