В какой горизонтальной четверти расположен угл 359 градусов
Математика
В какой горизонтальной четверти расположен угл 359 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 4 четверти, т.к. первая начинается в правом верхнем углу и двигается против часовой стрелки
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