СРОЧНО!!! Спишите предложения в соответствии с нормами орфографии. Графически обо??начьте обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами. Расставьте знаки препинания. 1. Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыр...
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СРОЧНО!!! Спишите предложения в соответствии с нормами орфографии. Графически обо??начьте обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами. Расставьте знаки препинания. 1. Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье свернувшись в узел и глядя в море. 2. Мать уп_раясь руками в лавку с_дела и глядя на дверь ждала. 3. Он ш_в_лит губами как(бы) пр_поминая или высчитывая что(то). 4. То крылом волны к_саясь то стрелой в(з,с)мывая к тучам он кричит. 5. Едва грузовик позвяк_вая стрелян,нн) ыми гильзами и подпрыг_вая по корням проехал по лесу к_л_метров пять, как Ваня (в)друг схватился руками за высокий борт сделал отчая(н,нн)ое лицо и выпрыгнул из машины кувыркнувшись в мох. 6. Лихо откинув чубатую голову мальчик чистил (не)большую казацкую шашку почти до самой рукояти втыкая клинок в мя_кую лесную землю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море. 2. Мать, упираясь руками в лавку, сидела и, глядя на дверь, ждала. 3. Он шевелит губами, как бы припоминая или высчитывая что-то. 4. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит. 5. Едва грузовик, позвякивая стреляными гильзами и подпрыгивая по корням, проехал по лесу километров пять, как Ваня вдруг схватился руками за высокий борт, сделал отчаянное лицо и выпрыгнул из машины, кувыркнувшись в мох. 6. Лихо откинув чубатую голову, мальчик чистил небольшую казацкую шашку, почти до самой рукояти втыкая клинок в мягкую лесную землю. Дееприч. обороты, они же обстоятельства: свернувшись в узел и глядя в море; упираясь руками в лавку; глядя на дверь; как бы припоминая или высчитывая что-то; то крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам; позвякивая стреляными гильзами и подпрыгивая по корням; кувыркнувшись в мох; Лихо откинув чубатую голову; почти до самой рукояти втыкая клинок в мягкую лесную землю
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