СРОЧНО!!! Спишите предложения в соответствии с нормами орфографии. Графически обо??начьте обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами. Расставьте знаки препинания. 1. Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыр...

Гость: Гость:

1. Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море. 2. Мать, упираясь руками в лавку, сидела и, глядя на дверь, ждала. 3. Он шевелит губами, как бы припоминая или высчитывая что-то. 4. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит. 5. Едва грузовик, позвякивая стреляными гильзами и подпрыгивая по корням, проехал по лесу километров пять, как Ваня вдруг схватился руками за высокий борт, сделал отчаянное лицо и выпрыгнул из машины, кувыркнувшись в мох. 6. Лихо откинув чубатую голову, мальчик чистил небольшую казацкую шашку, почти до самой рукояти втыкая клинок в мягкую лесную землю. Дееприч. обороты, они же обстоятельства: свернувшись в узел и глядя в море; упираясь руками в лавку; глядя на дверь; как бы припоминая или высчитывая что-то; то крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам; позвякивая стреляными гильзами и подпрыгивая по корням; кувыркнувшись в мох; Лихо откинув чубатую голову; почти до самой рукояти втыкая клинок в мягкую лесную землю