Помогите Эссе на тему "Как соблюдают правила я и мои одноклассники".

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Человек родился на свет! Этим он уже доказал своё первое право – право на жизнь. Ребёнок становится полноправным гражданином Республики Казахстан, жителем планеты Земля. С первых минут жизни он уже имеет свои права. Какие же они у малыша? Каждый ребёнок имеет право на имя, фамилию, гражданство. Всё это заносится в специальный документ – метрические записи. Каждый ребёнок имеет право на охрану здоровья. И начиная с момента рождения и далее ,ребёнку всегда будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Своих обязанностей малыш ещё не знает. Но его оберегают родные и государство. Ребёнок начинает познавать окружающую действительность от того, как ему это преподносят. Каким вырастет малыш, во многом зависит от того, как относятся к этой жизни его родители. Поэтому долг родителей приучать постепенно ребёнка жить в обществе и для общества. Даже в маленьком возрасте ребёнок имеет права на отстаивание своих интересов, своих игрушек, имеет право в выборе места и партнёров для игры. А к обязанностям детей должны приучать родители: убрать за собой то место, где поиграл, не мусорить на улицах города – ведь содержать город в чистоте – это обязанность каждого горожанина, уважать старших, соблюдать правила дорожного движения – от этого зависит жизнь не только самого человека, но и многих других. И вот настал момент, когда ребёнок идёт в школу. Он получает следующее право – право на получение бесплатного среднего образования. И действительно, придя в первый класс, мы получили бесплатно новую школьную форму, учебники, зашли в прекрасный, светлый класс. Нам рассказали о наших обязанностях: носить школьную форму, всегда выглядеть опрятно, беречь школьное имущество, готовить домашние задания, не опаздывать и не пропускать уроки по неуважительным причинам, уважать учителей и весь персонал, работающий в школе. Сейчас я учусь в седьмом классе. Я уже понимаю, что учиться трудно, необходимо, но интересно. В школе мы получаем знания из разных областей жизни человека: природы, точных наук, истории, культуры. На любой заданный нами вопрос, учителя отвечают и стараются донести до нас знания, которые пригодятся в нашей дальнейшей жизни. А какие же права у школьника? Постараемся разобраться с этим поподробнее. Школьник имеет право на поощрение за хорошую и отличную учёбу. Да, я отлично учусь уже 6 лет. Каждый год на последней линейке мне и другим таким же отличникам вручаются Почётные грамоты. Это очень приятно, когда твоя кропотливая работа и старание замечается и поощряется. И неважно, какой у тебя цвет кожи, какой ты национальности,. Неважно, из какой ты семьи, богат или беден – у всех детей есть равные права. Поэтому наша школа многонациональная. Мы учим и русский, и казахский и английский языки. Никаких притеснений по национальному вопросу. И ещё одно право школьника, которое, как мне кажется, не учитывается некоторыми учителями. Это право ребёнка, как личности. Мне кажется, что ребёнок достоин уважения и имеет право на выражение личного мнения. Некоторые преподаватели, будучи уверенными только в своей правоте, и слушать не хотят ребёнка. Такой педагог нарушает и наши права и свои – его обязанности воспитателя-педагога. Правда, и со стороны некоторых школьников очень часты случаи, когда они не соблюдают своих обязанностей: прогуливают уроки, не готовят домашние задания, хамят учителям. И ещё одно, что меня тревожит. Ведь не секрет, что у некоторых школьников неблагополучные семьи, родители выпивают, избивают своих детей. Родители нарушают права ребёнка: детей нельзя бить и жестоко с ними обращаться. Некоторые дети, волею судьбы, теряют родителей. Такие дети имеют право на опёку, на заботу о них со стороны государства. В нашей школе, да и в других школах города, с такими неблагополучными семьями и с детьми- сиротами и инвалидами работают специальные социальные педагоги и работники по воспитательной работе. Конечно, они выполняют колоссальную работу, ту работу, которую должны были выполнять их родители. Ни один ребёнок не должен чувствовать себя забытым, отвергнутым, нелюбимым. Много создано документов, которые оберегают права детей, это и «Конвенция о правах ребёнка», которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН, и Закон Республики Казахстан «О правах ребёнка в Республике Казахстан», важную роль в решении проблем детей на международном уровне играет ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН. Дети в нашей стране защищены, они должны знать свои права и неукоснительно выполнять свои обязанности. Только при таких условиях из них вырастет полноценное будущее поколение Казахстана. Это нам предстоит создавать историю и судьбу нашей Родины. Так давайте же, сделаем её богатой и насыщенной, давайте прославим нашу Родину яркими достижениями и новыми открытиями!