Какую скорость имеет тело если за время 200 секунд Оно проходит путь 3500 метров
Физика
Какую скорость имеет тело если за время 200 секунд Оно проходит путь 3500 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость находится по формуле v= S/t Следовательно, мы просто делим эти две единицы друг на друга: 3500м/200с= 17.5 м/с V=17.5 м/с
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Литература