Какую скорость имеет тело если за время 200 секунд Оно проходит путь 3500 метров

Физика
Какую скорость имеет тело если за время 200 секунд Оно проходит путь 3500 метров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость находится по формуле v= S/t Следовательно, мы просто делим эти две единицы друг на друга: 3500м/200с= 17.5 м/с V=17.5 м/с
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