Большевики захватили власть или подобрали ее? Аргументируйте
История
Большевики захватили власть или подобрали ее? Аргументируйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большевики постоянно захватывали советскую власть,тем самым не давая людям свободно дышать
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