Поезд движется с переменной скоростью.Определите среднюю скорость движения поез??а на участках CB,BA и CA Помогите!!!

Гость: Гость:

Средняя скорость на участке равна длине этого участка деленной на время его прохождения: Если СВ это отрезок прямой, Vcb=CB/Tcb Vba=BA/Tba Если СА это сумма АВ и ВС, то Vca=(AB+CB)/(Tcb+Tba)