Поезд движется с переменной скоростью.Определите среднюю скорость движения поез??а на участках CB,BA и CA Помогите!!!

Физика
Поезд движется с переменной скоростью.Определите среднюю скорость движения поез??а на участках CB,BA и CA Помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя скорость на участке равна длине этого участка деленной на время его прохождения: Если СВ это отрезок прямой, Vcb=CB/Tcb Vba=BA/Tba Если СА это сумма АВ и ВС, то Vca=(AB+CB)/(Tcb+Tba)
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