Магазин приобрёл для продажи 30 зимних курток на сумму 72000 руб. а выручка от их прод??жи составила 93600 руб. На сколько рублей оптовая цена куртки меньше розничной?

Математика
Магазин приобрёл для продажи 30 зимних курток на сумму 72000 руб. а выручка от их прод??жи составила 93600 руб. На сколько рублей оптовая цена куртки меньше розничной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 курт. = 72000 руб. купили 30 курт. = 93600 руб. продали 21 600 руб. разница
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