Магазин приобрёл для продажи 30 зимних курток на сумму 72000 руб. а выручка от их прод??жи составила 93600 руб. На сколько рублей оптовая цена куртки меньше розничной?

Математика

Магазин приобрёл для продажи 30 зимних курток на сумму 72000 руб. а выручка от их прод??жи составила 93600 руб. На сколько рублей оптовая цена куртки меньше розничной?

Автор: Гость