Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: y=x^2+2 И y=4-x

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Y=x^2+2 И y=4-x найдем пределы интегрирования x²+2=4-x x²+x-2=0 x1+x2=-1 U x1*x2=-2 x1=-2 U x2=1 Фигура ограничена сверху прямой у=4-х,а снизу параболой у=х²+2 Площадь равна интегралу от функции 2-х-х² от-2 до 1 S=2x-x²/2-x³/3|1-(-2)=2-1/2-1/3+4+2-8/3=4,5