По числовому равенству 3 * 12 + 4 * 12 + 15 * 12 = 264 придумайте задачу на части

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Для новогодней елки ученикам начальной школы задали склеить по 12 звеньев бумажной цепи. В первый день задание выполнили 3 ученика, во второй-4ученика, в третий-еще 15 учащихся. Из скольки звеньев удалось собрать новогоднюю цепь?