По числовому равенству 3 * 12 + 4 * 12 + 15 * 12 = 264 придумайте задачу на части
Математика
По числовому равенству 3 * 12 + 4 * 12 + 15 * 12 = 264 придумайте задачу на части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для новогодней елки ученикам начальной школы задали склеить по 12 звеньев бумажной цепи. В первый день задание выполнили 3 ученика, во второй-4ученика, в третий-еще 15 учащихся. Из скольки звеньев удалось собрать новогоднюю цепь?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Информатика