По числовому равенству 3 * 12 + 4 * 12 + 15 * 12 = 264 придумайте задачу на части

Математика
По числовому равенству 3 * 12 + 4 * 12 + 15 * 12 = 264 придумайте задачу на части
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для  новогодней елки ученикам начальной школы задали склеить по 12 звеньев бумажной цепи. В первый день задание выполнили 3 ученика, во второй-4ученика, в третий-еще 15 учащихся. Из скольки звеньев удалось собрать новогоднюю цепь?
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