Укажите верное утверждение: а)Восточно- Европейская равнина имеет плоскую поверх??ость,б)Алтайские горы расположены на материке Евразии,в)вулкан Ключевская Сопка расположен на Скандинавском полуострове,г)гора Казбек- самая высо...
География
Укажите верное утверждение: а)Восточно- Европейская равнина имеет плоскую поверх??ость,б)Алтайские горы расположены на материке Евразии,в)вулкан Ключевская Сопка расположен на Скандинавском полуострове,г)гора Казбек- самая высокоя вершина Кавказа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) Алтайские горы расположены на материке Евразии
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