Как изменились разность если уменьшаемое увеличить на 3,2 ,а вычитаемое -на 2,8?Варианты ответов :А)уменьшитесь на 0,4 ,Б)увеличится на 0,5 ,В) уменьшится на 6, Г)увеличатся на 6. Пожалуйста !!!!!! Надо очень срочно Просто к...
Математика
Как изменились разность если уменьшаемое увеличить на 3,2 ,а вычитаемое -на 2,8?Варианты ответов :А)уменьшитесь на 0,4 ,Б)увеличится на 0,5 ,В) уменьшится на 6, Г)увеличатся на 6. Пожалуйста !!!!!! Надо очень срочно Просто когда проходили эту тему я болела!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант А) правильный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении 1) Такой пустоте как добро ради ??обра вообще нет места в живой деятельности. 2) Научная фан...