Как изменились разность если уменьшаемое увеличить на 3,2 ,а вычитаемое -на 2,8?Варианты ответов :А)уменьшитесь на 0,4 ,Б)увеличится на 0,5 ,В) уменьшится на 6, Г)увеличатся на 6. Пожалуйста !!!!!! Надо очень срочно Просто к...

Математика
Как изменились разность если уменьшаемое увеличить на 3,2 ,а вычитаемое -на 2,8?Варианты ответов :А)уменьшитесь на 0,4 ,Б)увеличится на 0,5 ,В) уменьшится на 6, Г)увеличатся на 6. Пожалуйста !!!!!! Надо очень срочно Просто когда проходили эту тему я болела!!!!!!!
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Вариант А) правильный
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