Как изменился Петр Гринев? в повести " Капитанская дочка"
Литература
Как изменился Петр Гринев? в повести " Капитанская дочка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из избалованного лодыря он превратился в смелого, честного, правдивого человека с силой воли.
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