Как изменится давление, если, не меняя модуль действующей силы, увеличить площадь опоры в 2 раза? Как изменится давление, если модуль действующей силы увеличить в 2 раза, а площадь опоры уменьшить в 2 раза? (с объяснением, пож...
Физика
Как изменится давление, если, не меняя модуль действующей силы, увеличить площадь опоры в 2 раза? Как изменится давление, если модуль действующей силы увеличить в 2 раза, а площадь опоры уменьшить в 2 раза? (с объяснением, пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление равно отношению действующей силы к площади опоры. p = F/S 1. Если, не меняя действующую силу, увеличить площадь опоры в 2 раза (т.е. увеличить знаменатель), то давление уменьшится в 2 раза. 2. Если модуль силы увеличим в 2 раза (числитель), а площадь опоры (знаменатель) уменьшим в 2 раза, то p = 2F / 0,5 S => p = 4F /S т.е давление увеличится в 4 раза.
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