Чи зможуть двоє чоловіків підняти ртуть обємом 10 літрів,якщо кожен може підняти п?? 70 кілограм?( густи ртутф 13600 кг на м3 .а) так.б) ні.в) зможуть якщо покличуть третього.г) залежить від форми посудини
Физика
Чи зможуть двоє чоловіків підняти ртуть обємом 10 літрів,якщо кожен може підняти п?? 70 кілограм?( густи ртутф 13600 кг на м3 .а) так.б) ні.в) зможуть якщо покличуть третього.г) залежить від форми посудини
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Літрів ка но так думаю я што так томущо
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