2(4a+3b)-3(2a+6b),якщо 6b-a=-1,9
Математика
2(4a+3b)-3(2a+6b),якщо 6b-a=-1,9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перемножить, 8а+6b-6a-18b=2a -12b, потом подставляем 6b-a=-1,9, как a=6b+1,9 -> 12b+3,8-12b -> 3,8 вроде так
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