Рассмотрите новгородскую берестяную грамоту, написанную предположительно в 1100 - 1120 годах. Найдите слово, употреблённое в местном падеже, напишите его в современной орфографии в современном падеже.
Русский язык
Рассмотрите новгородскую берестяную грамоту, написанную предположительно в 1100 - 1120 годах. Найдите слово, употреблённое в местном падеже, напишите его в современной орфографии в современном падеже.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю это-Посков. Сложно ответить правильно...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
грузчик ехал 4 часа со скоростью 60 километров в час после этого ему осталось проех??ть в 4 раза больше чем он проехал Сколько всего километров дол...
Математика
Биология
2. «Работник месяца» Клетки организма отличаются по интенсивности метаболизма, эффективности работы и другим параметрам. Какие ткани и клетки в орг...
Математика
Пансионат работает только три летних месяца обслуживают по 278 человек ежемесячно а санаторий работает круглый год принимают по 365 человека в меся...