Рассмотрите новгородскую берестяную грамоту, написанную предположительно в 1100 - 1120 годах. Найдите слово, употреблённое в местном падеже, напишите его в современной орфографии в современном падеже.

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Рассмотрите новгородскую берестяную грамоту, написанную предположительно в 1100 - 1120 годах. Найдите слово, употреблённое в местном падеже, напишите его в современной орфографии в современном падеже.

Автор: Гость