Сколько литров углекислого газа выделится при брожении 90 грамм глюкозы с массово?? долей примеси 20%?
Химия
Сколько литров углекислого газа выделится при брожении 90 грамм глюкозы с массово?? долей примеси 20%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m'(C6H12O6) = 90 г ω(С6Н12О6) =80% = 0,8 (100%-20% примесей) V(CO2) - ? m(C6H12O6) = 90 г×0,8 = 72 г М(С6Н12О6) = 180 г/моль ∨(С6Н12О6) = 72 г/180 г/моль = 0,4 моль Vм=22,4 л/моль 0,4 моль х л С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2 1 моль 2 моль 44,8 л х = V(CO2) = 0,4 моль×44,8 л/1 моль = 17,92 л Ответ: 17,92 л
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