Сколько литров углекислого газа выделится при брожении 90 грамм глюкозы с массово?? долей примеси 20%?

Химия

Сколько литров углекислого газа выделится при брожении 90 грамм глюкозы с массово?? долей примеси 20%?

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