ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО! 1.С одного поля площадью 27 га собрали 810 ц пшеницы ,а с другого площадью 30 га собрали 750 ц пшеницы. Урожайность на каком поле больше и на сколько больше? 2. В саду посадили 320 яблонь, 136 груш...

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО! 1.С одного поля площадью 27 га собрали 810 ц пшеницы ,а с другого площадью 30 га собрали 750 ц пшеницы. Урожайность на каком поле больше и на сколько больше? 2. В саду посадили 320 яблонь, 136 груш, а слив - 1/3 часть от общего количества яблонь и груш.Сколько деревьев посадили в саду? 3.

Автор: Гость