ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО! 1.С одного поля площадью 27 га собрали 810 ц пшеницы ,а с другого площадью 30 га собрали 750 ц пшеницы. Урожайность на каком поле больше и на сколько больше? 2. В саду посадили 320 яблонь, 136 груш...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО! 1.С одного поля площадью 27 га собрали 810 ц пшеницы ,а с другого площадью 30 га собрали 750 ц пшеницы. Урожайность на каком поле больше и на сколько больше? 2. В саду посадили 320 яблонь, 136 груш, а слив - 1/3 часть от общего количества яблонь и груш.Сколько деревьев посадили в саду? 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
810 : 27 = 30 ц с одного га на первом поле(урожайность) 750 : 30 = 25ц с одного га на втором поле. 30 - 25 = 5ц Ответ: урожайность на 1-ом поле > на 5ц 320 + 136 = 456 - яблонь и груш. 456 : 3 = 152 - сливы. 456 + 152 =608 - всего деревьев.
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