Лодка двигаясь со скоростью 5 км/ч была в пути 6 . сколько времени нужно чтобы пропл??ть это расстояние на катамаране со скоростью 15 км/ч?

Математика

Лодка двигаясь со скоростью 5 км/ч была в пути 6 . сколько времени нужно чтобы пропл??ть это расстояние на катамаране со скоростью 15 км/ч?

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