Лодка двигаясь со скоростью 5 км/ч была в пути 6 . сколько времени нужно чтобы пропл??ть это расстояние на катамаране со скоростью 15 км/ч?

Математика
Лодка двигаясь со скоростью 5 км/ч была в пути 6 . сколько времени нужно чтобы пропл??ть это расстояние на катамаране со скоростью 15 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×6=30 30:15=2 ответ 2 часа
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