Каков вклад семенова тян шанского и пржевальского в изучение центральной азии
География
Каков вклад семенова тян шанского и пржевальского в изучение центральной азии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
имеется такой хребет горный Тянь-Шанский именем этих горных вершин и прозвали ученого. Пржевальский изучал жизнь диких лошадей, которые сейчас носят его фамилию
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