Праздник 2 чисел равна 54136,вычитаемое равно 12956.Найдите уменьшаемое
Математика
Праздник 2 чисел равна 54136,вычитаемое равно 12956.Найдите уменьшаемое
Ответ(ы) на вопрос:
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54136+ 12956= 67092- уменьшаемое
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