Соедини названия "охотников" и их добычи
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Соедини названия "охотников" и их добычи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Frog-Fly, Cat-mouse,Fox-Hare, Bear-fish,Crocodile-Kid
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