Помогите, пожалуйста, с 4 и 5!
Физика
Помогите, пожалуйста, с 4 и 5!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) А=V/Т А =15/1=15 это ускорение х= ат^2/2= 15*1/2= 7.5 м
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