От причала А до причала В и обратно плыли по реке на лодке. На весь путь они затратили меньше 3 ч 30 мин. Скорость лодки в стоячей воде 5 км/ч, а скорость течения реки 2км /ч. Оцените расстояние от причала А до причала В.
Математика
От причала А до причала В и обратно плыли по реке на лодке. На весь путь они затратили меньше 3 ч 30 мин. Скорость лодки в стоячей воде 5 км/ч, а скорость течения реки 2км /ч. Оцените расстояние от причала А до причала В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 2100 км расстояние от причала а до причала б
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