От причала А до причала В и обратно плыли по реке на лодке. На весь путь они затратили меньше 3 ч 30 мин. Скорость лодки в стоячей воде 5 км/ч, а скорость течения реки 2км /ч. Оцените расстояние от причала А до причала В.

Математика

От причала А до причала В и обратно плыли по реке на лодке. На весь путь они затратили меньше 3 ч 30 мин. Скорость лодки в стоячей воде 5 км/ч, а скорость течения реки 2км /ч. Оцените расстояние от причала А до причала В.

Автор: Гость