Помогите, очень надо составить словарный диктант из 15-25 слов (в каждом слове миним??м по 1 орфограмме!) (орфограммы 5 класса по существительным)

Русский язык

Помогите, очень надо составить словарный диктант из 15-25 слов (в каждом слове миним??м по 1 орфограмме!) (орфограммы 5 класса по существительным)

Автор: Гость