Помогите, очень надо составить словарный диктант из 15-25 слов (в каждом слове миним??м по 1 орфограмме!) (орфограммы 5 класса по существительным)
Русский язык
Помогите, очень надо составить словарный диктант из 15-25 слов (в каждом слове миним??м по 1 орфограмме!) (орфограммы 5 класса по существительным)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пш_ница, р_зря_, прин_, плющ_, т_мат, выстр_л, л_цо, ол_во, к_лач_,рож_,с_лдат,пр_нцес_а,драм_а, т_атр, ш_нель, ск_в_р_да, б_т_рея, с_гнал, к_л_сья, авт_м_биль, тр_мвай.
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