Заполни пропуски в таблиц„природные зоны",используя названия и описания из приведённого ниже списка.Запиши на место каждого пропуска номер выбранного названия или описания Природные зоны Зона. Животное. Растение. Природные ...

Окружающий мир

Заполни пропуски в таблиц„природные зоны",используя названия и описания из приведённого ниже списка.Запиши на место каждого пропуска номер выбранного названия или описания Природные зоны Зона. Животное. Растение. Природные условия Жаркий климат,небольшое количество выпадающих осадков Холодный климат,короткое лето и продолжительная зима 1)белая куропатка 2)тундра 3)пустыня 4)варан 5)верблюжья колючка 6)карликовая ива

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