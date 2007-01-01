Еко-казка "Я у Природі"

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Сьогодення потребує формування у людей екологічного світогляду, створення умов для спілкування людини з природою, тому ліцей впевнено крокує стежиною пізнання довкілля. У вересні 2007р. заклад приєднався до Всеукраїнської екологічної ліги. Це надає виняткову можливість учням брати участь у Всеукраїнських екологічних конкурсах та акціях. Для якісного вирішення завдань екологічної освіти в школі запроваджено програму "Єднаймося з природою". У 2009 році НВК №2 "Школа-Ліцей" став експериментальним закладом всеукраїнського рівня при Інституті інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.