Сочинение на тему "мой любимый уголок природы"или "мой родной дом" чтоб там было ол??цетворения ,метафора и эпитет

Гость: Гость:

Мой родной Дом. Это то место которое меня греет и снаружи и внутри моего сердца.Родной дом это твоя Родина. Которому ты верен, и честен. Люби и цени кто в нем живет.Родной дом это то место где ты можешь быть самим собой, где не кто не скажет тебе плохого слова, там живет твой родной человек без которого мы не можем жить Мама. Дом там где ты все видешь хорошее и плохое, там где тебе не посоветуют дурного. Люби свое родное место и не придавай его.