Логарифм (3-8х) по основанию 5 больше 0
Алгебра
Логарифм (3-8х) по основанию 5 больше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ: 3-8x>0 -8x> -3 x< 3/8 3-8x>5° 3-8x>1 -8x>1-3 -8x>-2 x<2/8 x<1/4 {x<3/8 {x<1/4 x∈(-∞; 1/4)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Гальванический элемент состоит из электрода 1, погруженного в раствор 1 с молярной концентрацией С1, и электрода 2, погруженного в раствор 2 с моля...
Геометрия
В окружность вписанного четырёхугольника два противоположных угла которые относятся между собой как 2 к 3. Найдите величину меньшего из них.
Математика
На аэродроме было 59 самолётов. Сначала улетело 13 самолетов, а потом ещё 8. На сколько меньше самолетов улетело, чем осталось?