Логарифм (3-8х) по основанию 5 больше 0

Алгебра
Логарифм (3-8х) по основанию 5 больше 0
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Гость:
ОДЗ:   3-8x>0             -8x> -3              x< 3/8 3-8x>5° 3-8x>1 -8x>1-3 -8x>-2  x<2/8  x<1/4 {x<3/8 {x<1/4 x∈(-∞; 1/4)
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