В окружность вписанного четырёхугольника два противоположных угла которые относятся между собой как 2 к 3. Найдите величину меньшего из них.
Геометрия
В окружность вписанного четырёхугольника два противоположных угла которые относятся между собой как 2 к 3. Найдите величину меньшего из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Файл)))))))))))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На аэродроме было 59 самолётов. Сначала улетело 13 самолетов, а потом ещё 8. На сколько меньше самолетов улетело, чем осталось?
Математика
Грузовая машина проезжает расстояние между городами за 60 минут и легковая за 40 ми??ут через сколько минут встретится машины если выйдет из этих г...
Другие предметы
Алгебра