В окружность вписанного четырёхугольника два противоположных угла которые относятся между собой как 2 к 3. Найдите величину меньшего из них.

Геометрия

В окружность вписанного четырёхугольника два противоположных угла которые относятся между собой как 2 к 3. Найдите величину меньшего из них.

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