Помогите пожалуйста с задачей на дроби: Одна бригада может выполнить задание за 40 дней, а другая за 60 дней. За сколько дней они выполнят задание при совместной работе?

Математика

Помогите пожалуйста с задачей на дроби: Одна бригада может выполнить задание за 40 дней, а другая за 60 дней. За сколько дней они выполнят задание при совместной работе?

Автор: Гость