Помогите пожалуйста с задачей на дроби: Одна бригада может выполнить задание за 40 дней, а другая за 60 дней. За сколько дней они выполнят задание при совместной работе?
Математика
Помогите пожалуйста с задачей на дроби: Одна бригада может выполнить задание за 40 дней, а другая за 60 дней. За сколько дней они выполнят задание при совместной работе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/40 произволительность 1 бригады 1/60 производительность 2 бригады 1/40+1/60=3/120+2/120=5/120= =1/24 общая производительность 1÷1/24=1×24/1=24 дня за это время
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