Две трубы вместе заполняют бассейн за 15 мин. Первая труба может заполнить бассейн за 15 мин., за сколько мин. вторая труба может заполнить бассейн?
Математика
Две трубы вместе заполняют бассейн за 15 мин. Первая труба может заполнить бассейн за 15 мин., за сколько мин. вторая труба может заполнить бассейн?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Логичный вопрос 2 трубы заполняют бассейн за 15 мин А одна тоже за 15 мин Следовательно или вторая труба не работает Или если там один сан узел, то когда 2 трубы заполняют бассейн вместе, значит скорость падает в два раза (но их две, поэтому все равно 15 мин) исходя из этого: Или вторая труба не работает, или вторая труба заполнит бассейн за 15 мин
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