Две трубы вместе заполняют бассейн за 15 мин. Первая труба может заполнить бассейн за 15 мин., за сколько мин. вторая труба может заполнить бассейн?

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Логичный вопрос 2 трубы заполняют бассейн за 15 мин А одна тоже за 15 мин Следовательно или вторая труба не работает Или если там один сан узел, то когда 2 трубы заполняют бассейн вместе, значит скорость падает в два раза (но их две, поэтому все равно 15 мин) исходя из этого: Или вторая труба не работает, или вторая труба заполнит бассейн за 15 мин