Помогите написать что-нибудь,, насчет того,что добро может существовать без зла...

Гость: Гость:

Всегда говорите что Добро побеждает Зло, если ты будешь людям желать зло то тебе же это все вернется, чтоб что то сделать для людей или близким то нужно предложить свою помощь, помогая людям с хорошими намериниями, то они тебе ответят тем же, но а если ты плохо относишься к людям то и от них не жди хорошего отношения.