ПОВОЛЖЬЕ, РАЗОБРАТЬ ПО ПЛАНУ , ОЧЕНЬ СРОЧНО , ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !

Гость: Гость:

1. Поволжский район занимает юго - восточную часть европейской территории страны. Протянулся почти на 1,5 тыс. км вдоль Волги от впадения в нее левого притока Камы до Каспийского моря. 2.ЭГП этого района исключительно выгодное. Находится между двумя индустриальными ядрами: Центром и Уралом. На западе Поволжье граничит с высокоразвитыми, Центральным и Северо-Кавказским экономическими районами, на востоке - с Уралом и Казахстаном 3. Густая сеть транспортных путей (железнодорожных и автомобильных) способствует установлению широких межрайонных производственных связей Поволжья. Поволжье больше открыто к западу и востоку, т. е. навстречу основному направлению хозяйственных связей страны, поэтому подавляющая часть перевозок грузов идет через эту территорию. 4. Район богат полезными ископаемыми. Здесь добывают нефть, газ, серу, поваренную соль, сырье для производства строительных материалов. Вплоть до открытия нефтяных месторождений в Сибири, Поволжью принадлежало первое место по запасам и добыче нефти в стране. Хотя в настоящее время район занимает второе место по добыче этого вида сырья после Западно-Сибирского, запасы нефти в Поволжье сильно истощены. Поэтому его удельный вес в нефтедобыче России составляет всего 11% и постоянно снижается. Основные ресурсы нефти находятся в Татарстане и Самарской области, а газа – в Саратовской и Волгоградской областях. Перспективы развития газовой промышленности связаны с крупным Астраханским газоконденсатным месторождением (6% мировых запасов) .