Используя материал параграфа и документ, расскажите, какими путями генрих IV добился примирения католиков и гугенотов

Гость: Гость:

Генрих 4 ввел Нантский эдикт, в котором указано разрешение всем, придерживающимся названной религии, продолжать исповедовать её во всех городах и подчиненных нам местах, где она была введена. повелевание, чтобы не было никакого различия в отношении названной религии при приеме участников в университеты, школы, и т. п. это лишь несколько пунктов из Нантского эдикта. именно благодаря этому эдикту, введенному Генрихом IV в 1598 г, гугеноты стали иметь равные права с католиками, и это несколько упростило жизнь, однако в начале 17 столетия, когда Кардинал Ришелье поставил задачу уничтожить гугенотское государство внутри Франции, королевская армия захватила Ла-Рошель. У гугенотов отняли их крепости, города, земли, замки. Но тем не менее религиозной свободы Ришелье не затронул, Нантский эдикт остался в силе.