Размер и рифма стихотворения на дне моей жизни Твардовский

Литература
Размер и рифма стихотворения на дне моей жизни Твардовский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стихотворный размер: амфибрахий Рифма: донышке – солнышке, палая – малая, вечера – нечего, подслушаю – случаю, палочкой – галочкой. женская.
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