Выберите характеристику, несоответствующую публицистическому стилю? 1. Применяется в общественно-политической литературе, периодической печати; 2. затрагиваются политические, экономические, нравственно-философские вопросы; 3. ...

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Выберите характеристику, несоответствующую публицистическому стилю? 1. Применяется в общественно-политической литературе, периодической печати; 2. затрагиваются политические, экономические, нравственно-философские вопросы; 3. характеризуется широким употребление общественно-публицистической лексики; 4. имеет ряд общих примет и для естественных, и для точных, и для гуманитарных наук, которые в одинаковой степени проявляются в монографии, и в научной статье, и в докладе, и в учебнике. Какое прилагательное является качественным? меховой, вечерний, соленый, птичий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. имеет ряд общих примет и для естественных, и для точных, и для гуманитарных наук, которые в одинаковой степени проявляются в монографии, и в научной статье, и в докладе, и в учебнике.( это научный стиль) солёный - это качественное прилагательное .
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