Помогите с графической формулой K2Mno4 (Манганат Каля).

Химия
Помогите с графической формулой K2Mno4 (Манганат Каля).
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Гость:
Граф формулу см. во вложении
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