На аэродроме было 59 самолётов. Сначала улетело 13 самолетов, а потом ещё 8. На сколько меньше самолетов улетело, чем осталось?

Математика
На аэродроме было 59 самолётов. Сначала улетело 13 самолетов, а потом ещё 8. На сколько меньше самолетов улетело, чем осталось?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(59-(13+8)-(13+8)=17(с). С-самолётов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Грузовая машина проезжает расстояние между городами за 60 минут и легковая за 40 ми??ут через сколько минут встретится машины если выйдет из этих г...
Ответить
Другие предметы
Самые запомнющиеся события из жизни Гайдара
Ответить
Химия
Помогите пожайлуста!!!
Ответить
Алгебра
Допоможіть з розв*язками
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с задачей на дроби: Одна бригада может выполнить задание за 40 дней, а другая за 60 дней. За сколько дней они выполнят задан...
Ответить