На аэродроме было 59 самолётов. Сначала улетело 13 самолетов, а потом ещё 8. На сколько меньше самолетов улетело, чем осталось?

Математика

На аэродроме было 59 самолётов. Сначала улетело 13 самолетов, а потом ещё 8. На сколько меньше самолетов улетело, чем осталось?

Автор: Гость