На аэродроме было 59 самолётов. Сначала улетело 13 самолетов, а потом ещё 8. На сколько меньше самолетов улетело, чем осталось?
Математика
На аэродроме было 59 самолётов. Сначала улетело 13 самолетов, а потом ещё 8. На сколько меньше самолетов улетело, чем осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(59-(13+8)-(13+8)=17(с). С-самолётов
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