Допоможіть з розв*язками

Гость: Гость:

Украинский не знаю! Может так? 1) f(x)=x^4; F(x)=x^5*5 Б) 2)(sinx)'=cosx; Г) 3)f(x)=4/x^5; F(x)=4*x^(-4) /(-4)=-1/x^4 A) 4)(lnx-1'=1/x; B) 5)B) 6)F(x)=x^2 /2-3x+c F(x)=5; x=2; 4/2-3*2+c=5; c=5-2+6=9 F(x)=1/2 x^2-3x+9 Б) (-2;17); 1/2 *4-3*(-2)+9=17 7)f(x)=7^x; F(x)=7^x /ln7+c ; A) 8)∫x^2dx=x^3/3|от0 до 3=27/3-0=9; Б)