Самые запомнющиеся события из жизни Гайдара
Литература
Самые запомнющиеся события из жизни Гайдара
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«Серебряные трубы» (1970). Фильм о жизни Гайдара после Гражданской войны. В главной роли Андрей Мягков. «Конец императора тайги» (1978). Приключенческий фильм об одном из эпизодов Гражданской войны, когда Гайдар боролся в Хакасии с "атаманом" Соловьёвым. В главной роли Андрей Ростоцкий. «Остаюсь с вами» (1981). Фильм о последних годах жизни писателя. В главной роли Анатолий Грачёв, во флешбэках роль молодого Гайдара исполняет Андрей Ростоцкий.
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