Разложите на множители. (а-3b)(a+2b)+5b(a+2b)
Алгебра
Разложите на множители. (а-3b)(a+2b)+5b(a+2b)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A^2 + 2ab-3ab-6b^2+5ab+10b^2= a^2+4ab+4b^2 И если собирать в формулу: a^2 + 4ab+4b^2= (a+2b)^2
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