Выслить значение суммы всех четырёх чисел123,132,312,321

Математика
Выслить значение суммы всех четырёх чисел123,132,312,321
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