Краткое содержание по книге Феликса Зольтена "Бэмби"!!!!

Гость: Гость:

Однажды утром на маленькой, освещенной весенним солнцем, лесной полянке родился олененок. На нового лесного принца сбежались и слетелись посмотреть все звери и птицы. Олененка назвали Бэмби. Когда Бэмби научился ходить и разговаривать он обзавелся друзьями - кроликом Тампером и скунсихой Цветочком. А однажды не лугу, куда привела его мама, Бэмби познакомился с маленькой веселой оленихой - Фэйлин. Но жизнь в лесу бывает опасной и жестокой. Впервые Бэмби столкнулся с этим, когда прозрачный осенний лесной воздух пронзили выстрелы из ружья - все звери начали в панике убегать, и тогда Бэмби впервые услышал страшное слово - Человек. В другой раз Бэмби столкнулся с трудностями жизни в лесу зимой, когда настали холода, и стало нечего есть. Однажды, найдя полянку с пучками травы из под снега, Бэмби и его мама были очень рады находке и наслаждались зеленым обедом, когда вдруг они почуяли запах человека, прогремели выстрелы… Так Бэмби остался один. Но пришла весна, Бэмби подрос и вновь повстречал Фэйлин. Бэмби пришлось биться за нее с другим оленем - Ронно, но, без сомнения Бэмби победил. Пройдя через все испытания стал могучим и величавым Принцем леса.